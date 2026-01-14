Атака США на Венесуэлу
Землетрясение магнитудой 4,6 зафиксировали в российском регионе

Землетрясение магнитудой 4,6 произошло в Республике Тыва

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Землетрясение магнитудой 4,6 произошло в Республике Тыва, сообщила пресс-служба регионального управления МЧС России в своем Telegram-канале. Подземные толчки зафиксировали в 52 километрах от села Сизим Каа-Хемского района. В МЧС отметили, что от граждан не поступали обращения из-за землетрясения, о разрушениях не сообщается.

Зарегистрировано сейсмическое событие магнитудой 4,6 в 52 километрах юго-восточнее от села Сизим Каа-Хемского района, — говорится в сообщении.

Ранее начальник сейсмостанции «Южно-Сахалинск» Елена Семенова заявила, что в акватории Тихого океана вблизи северных Курильских островов было зарегистрировано землетрясение. Магнитуда подземных толчков составила 5,6. Эпицентр располагался в 194 километрах к югу от города Северо-Курильска на острове Парамушир.

До этого стало известно, что в результате землетрясения магнитудой 6,4, случившегося на западе Японии, пострадали девять человек. Жители префектур Симанэ, Тоттори, Окаяма и Хиросима, как сообщается, получили травмы разной степени тяжести.

