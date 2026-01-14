Атака США на Венесуэлу
Инструктор рассказал, как усваивается опыт контраварийного вождения

Инструктор Артамошкин: в экстремальном вождении решения принимаются рефлекторно

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Занятия по контраварийному вождению в первую очередь позволяют понять возможности водителя и самого автомобиля, рассказал NEWS.ru автоинструктор Олег Артамошкин. По его словам, в критической ситуации нет времени на раздумья и анализ, поэтому человека учат принимать решения на уровне рефлексов.

Навыки должны включаться автоматически. Также курсы дают умение стабилизировать автомобиль после экстренного маневра, понимание поведения машины в сложных и нестандартных ситуациях, уверенность за рулем, основанную на практике, а не на теории, — сказал инструктор.

Он добавил, что ситуации моделируются в безопасных условиях. За счет большого количества повторений и работы над ошибками навыки закрепляются и уходят на уровень подсознания, пояснил Артамошкин.

Мы всегда говорим: «Лучше уметь это все и никогда не применять в жизни, чем в экстренной ситуации растеряться, запаниковать и совершить ошибку», — подчеркнул собеседник.

Ранее Росстат опубликовал данные, согласно которым стоимость начального курса обучения в российских автошколах подскочила на 20,2% по итогам семи месяцев 2025 года. Так, средняя цена в период с января по июль составила 42 879 рублей, притом что в 2024 году за этот же период средняя стоимость обучения была меньше — 35 682 рубля.

