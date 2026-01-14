Атака США на Венесуэлу
14 января 2026 в 11:51

Юрист дал совет, как не попасть к автоинструктору-шарлатану

Автоюрист Воропаев: выбирать тренера по экстремальному вождению лучше по отзывам

Фото: Shutterstock/FOTODOM
В сфере обучения контраварийному автовождению крайне остро стоит проблема с кадрами, рассказал NEWS.ru автомобильный юрист Лев Воропаев. Эксперт посоветовал, выбирая инструктора, запрашивать документы, подтверждающие его квалификацию, а также проверять отзывы учеников.

Прежде чем идти на такие курсы, необходимо, конечно, попросить какой-либо документ, сертификат у инструктора. Не стоит пренебрегать сарафанным радио — можно изучить отзывы людей, которые ранее проходили обучение, поинтересоваться у них, действительно ли хорошо человек обучает, имеет ли он, с их точки зрения, соответствующую квалификацию, — сказал Воропаев.

Ранее в Санкт-Петербурге директора частной автошколы привлекли к ответственности за получение взяток на общую сумму 993 тыс. рублей. По данным следствия, подозреваемый систематически обманывал клиентов заведения.

Фигурант дела в период с 2019 по 2024 год предлагал ученикам гарантированно сдать экзамены в ГАИ за взятку. Утверждая, что может «урегулировать вопрос» даже при нарушениях ПДД, он брал с курсантов от 15 до 45 тыс. рублей якобы для передачи инспекторам. Однако все деньги мужчина присваивал себе. За пять лет правоохранители выявили 49 эпизодов противоправной деятельности.

