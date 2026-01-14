Атака США на Венесуэлу
14 января 2026 в 09:00

Раскрыта основная проблема курсов экстремального вождения

Глава сети автошкол Моисеев: экстремальное вождение часто преподают дилетанты

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Из-за растущей популярности курсов экстремального вождения на этот рынок все чаще приходят дилетанты и откровенные шарлатаны, поделился в беседе с NEWS.ru руководитель сети региональных автошкол Михаил Моисеев. По его словам, такие «специалисты» могут навредить ученикам.

Мне приходилось сталкиваться с людьми, которые позиционировали себя как настоящие профессионалы, заламывали космическую стоимость услуг. Однако на выходе клиенты мало что получали. Хотя и это еще не самый плохой результат. Случается, что новичков обучают неправильно, дают им абсолютно вредные, а подчас и опасные советы, — пояснил он.

Ранее в Санкт-Петербурге директора частной автошколы привлекли к ответственности за получение взяток на общую сумму 993 тыс. рублей. По данным следствия, подозреваемый систематически обманывал клиентов заведения.

Фигурант дела в период с 2019 по 2024 год предлагал ученикам гарантированно сдать экзамены в ГАИ за взятку. Утверждая, что может «урегулировать вопрос» даже при нарушениях ПДД, он брал с курсантов от 15 до 45 тыс. рублей якобы для передачи инспекторам. Однако все деньги мужчина присваивал себе. За пять лет правоохранители выявили 49 эпизодов противоправной деятельности.

вождение
автошколы
экстремальное вождение
инструкторы
