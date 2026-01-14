Раскрыта основная проблема курсов экстремального вождения

Из-за растущей популярности курсов экстремального вождения на этот рынок все чаще приходят дилетанты и откровенные шарлатаны, поделился в беседе с NEWS.ru руководитель сети региональных автошкол Михаил Моисеев. По его словам, такие «специалисты» могут навредить ученикам.

Мне приходилось сталкиваться с людьми, которые позиционировали себя как настоящие профессионалы, заламывали космическую стоимость услуг. Однако на выходе клиенты мало что получали. Хотя и это еще не самый плохой результат. Случается, что новичков обучают неправильно, дают им абсолютно вредные, а подчас и опасные советы, — пояснил он.

Ранее в Санкт-Петербурге директора частной автошколы привлекли к ответственности за получение взяток на общую сумму 993 тыс. рублей. По данным следствия, подозреваемый систематически обманывал клиентов заведения.

Фигурант дела в период с 2019 по 2024 год предлагал ученикам гарантированно сдать экзамены в ГАИ за взятку. Утверждая, что может «урегулировать вопрос» даже при нарушениях ПДД, он брал с курсантов от 15 до 45 тыс. рублей якобы для передачи инспекторам. Однако все деньги мужчина присваивал себе. За пять лет правоохранители выявили 49 эпизодов противоправной деятельности.