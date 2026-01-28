Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
28 января 2026 в 14:31

Инструктор дал советы по тренировкам дома

Инструктор Шайдуллин: для тренировок дома не нужно много оборудования

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Для тренировок в домашних условиях не нужно много оборудования, рассказал «МК в Мурманске» сертифицированный инструктор Денис Шайдуллин. Он посоветовал воспринимать занятия дома как полноценную тренировку.

Инструктор посоветовал приобрести резиновые эспандеры, коврик для фитнеса, две разборные гантели и скакалку. По словам Шайдуллина, при таком наборе можно делать тренировки на все группы мышц.

Эксперт отметил, что перед началом занятий необходимо выстроить систему тренировок и начинать постепенно. По его словам, также важно следить за прогрессом — можно записывать результаты в телефон или специальный трекер.

Ранее тренер Елена Силина рассказала, что ограниченное разнообразие упражнений препятствует достижению желаемой физической формы. Кроме того, по ее словам, для стройной фигуры необходимы кардиоупражнения.

