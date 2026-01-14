Названо имя самой кассовой актрисы

Актриса Зои Салдана стала самой кассовой актрисой за всю историю мирового кинопроката, обогнав Скарлетт Йоханссон, сообщает портал The Numbers. Согласно последним статистическим данным, общая выручка от фильмов с ее участием превысила отметку в $15,46 млрд (1,1 трлн рублей). Журналисты отмечают, что решающую роль в смене лидера сыграл выход фильма «Аватар: Огонь и пепел». Эта картина, вышедшая в декабре 2025 года, собрала в прокате более $1,2 млрд (94 млрд рублей).
Помимо успеха во вселенной Пандоры, стремительный рост кассовых сборов актрисы обеспечило ее многолетнее участие в крупнейших кинофраншизах. Мировую известность Салдана получила благодаря роли Гаморы в проектах кинематографической вселенной Marvel. Она снималась в трилогии «Стражи Галактики» и масштабных кроссоверах «Мстителей».
Значительный вклад в общую кассу также внесли ее работы в перезапуске «Звездного пути» и в первой части приключенческой франшизы «Пираты Карибского моря». Йоханссон же удерживала первое место с 2025 года после премьеры фильма «Мир Юрского периода: Возрождение».
