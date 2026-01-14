Атака США на Венесуэлу
14 января 2026 в 10:13

Названо имя самой кассовой актрисы

Зои Салдана обогнала Скарлетт Йоханссон и стала самой кассовой актрисой

Зои Салдана Зои Салдана Фото: Etienne Laurent/Keystone Press Agency/Global Look Press
Актриса Зои Салдана стала самой кассовой актрисой за всю историю мирового кинопроката, обогнав Скарлетт Йоханссон, сообщает портал The Numbers. Согласно последним статистическим данным, общая выручка от фильмов с ее участием превысила отметку в $15,46 млрд (1,1 трлн рублей). Журналисты отмечают, что решающую роль в смене лидера сыграл выход фильма «Аватар: Огонь и пепел». Эта картина, вышедшая в декабре 2025 года, собрала в прокате более $1,2 млрд (94 млрд рублей).

Помимо успеха во вселенной Пандоры, стремительный рост кассовых сборов актрисы обеспечило ее многолетнее участие в крупнейших кинофраншизах. Мировую известность Салдана получила благодаря роли Гаморы в проектах кинематографической вселенной Marvel. Она снималась в трилогии «Стражи Галактики» и масштабных кроссоверах «Мстителей».

Значительный вклад в общую кассу также внесли ее работы в перезапуске «Звездного пути» и в первой части приключенческой франшизы «Пираты Карибского моря». Йоханссон же удерживала первое место с 2025 года после премьеры фильма «Мир Юрского периода: Возрождение».

Ранее американская телеведущая и журналистка Мегин Келли составила антирейтинг самых неблагородных звезд Голливуда. В этот перечень она включила актера Брюса Уиллиса. По ее словам, личный опыт общения с ним оказался неприятным, несмотря на широкую популярность артиста и его тяжелое заболевание.

Скарлетт Йоханссон
актрисы
Голливуд
финансы
