14 января 2026 в 10:27

Депутат объяснил, как формируется сумма в квитанциях ЖКХ

Депутат Панеш: сумма квитанций ЖКХ зависит от площади квартиры

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Одним из основных показателей для расчета суммы в квитанции ЖКХ является площадь квартиры, рассказал LIFE.ru заместитель председателя комитета Госдумы по бюджету и налогам Каплан Панеш. Он отметил, что в 2026 году плата будет начисляться только в отопительный сезон.

Основными являются объем потребленного тепла, который может рассчитываться по показаниям общедомового или индивидуального прибора учета либо по утвержденному нормативу на квадратный метр площади жилья, а также действующий тариф. Именно площадь квартиры является одной из базовых величин для расчета, и ее следует сверять со сведениями в Едином государственном реестре недвижимости, — рассказал Панеш.

По словам депутата, резкие изменения сумм в квитанции могут быть связаны с ошибками при расчетах, изменением тарифов или переходом на новый способ расчета. Он отметил, что при резком росте сумм платежей можно обратиться в управляющую компанию.

Ранее общественный деятель, эксперт по ЖКХ Дмитрий Бондарь рассказал, что россияне, у которых не установлены исправные счетчики воды при технической возможности их монтажа, теперь будут платить за холодную воду по увеличенному в три раза нормативу. Изменения призваны стимулировать установку индивидуальных приборов учета.

ЖКХ
депутаты
квитанции
цены
