Стало известно о пострадавших при столкновении автобуса с грузовым поездом

Стало известно о пострадавших при столкновении автобуса с грузовым поездом В ОЖД сообщили о погибшем при столкновении автобуса с поездом в Ленобласти

Один человек погиб, одиннадцать пострадали в результате столкновения туристического автобуса и грузового поезда в Лодейнопольском районе Ленинградской области, передает пресс-служба Октябрьской железной дороги. Трагический инцидент произошел на регулируемом переезде станции Инема. По предварительной информации, машинист поезда применил экстренное торможение, однако расстояние было недостаточным, и ДТП избежать не удалось.

В результате ДТП схода подвижного состава нет. По предварительной информации, пострадали 12 пассажиров автобуса, один из них смертельно. Локомотивная бригада поезда за медицинской помощью не обращалась, — сказано в сообщении.

По факту произошедшего прокуратура организовала проверку. Ведомство проверит соблюдение безопасности при эксплуатации железнодорожного транспорта и прав пассажиров. На место столкновения также выехал транспортный прокурор Павел Ивойлов.

До этого двое подростков попали под колеса электрички на перегоне станций Люберцы — Овражки в Подмосковье. Одного из школьников госпитализировали, другой скончался на месте происшествия.