Стало известно о пострадавших при столкновении автобуса с грузовым поездом

Один человек погиб, одиннадцать пострадали в результате столкновения туристического автобуса и грузового поезда в Лодейнопольском районе Ленинградской области, передает пресс-служба Октябрьской железной дороги. Трагический инцидент произошел на регулируемом переезде станции Инема. По предварительной информации, машинист поезда применил экстренное торможение, однако расстояние было недостаточным, и ДТП избежать не удалось.
В результате ДТП схода подвижного состава нет. По предварительной информации, пострадали 12 пассажиров автобуса, один из них смертельно. Локомотивная бригада поезда за медицинской помощью не обращалась, — сказано в сообщении.
По факту произошедшего прокуратура организовала проверку. Ведомство проверит соблюдение безопасности при эксплуатации железнодорожного транспорта и прав пассажиров. На место столкновения также выехал транспортный прокурор Павел Ивойлов.
До этого двое подростков попали под колеса электрички на перегоне станций Люберцы — Овражки в Подмосковье. Одного из школьников госпитализировали, другой скончался на месте происшествия.