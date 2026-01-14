Атака США на Венесуэлу
14 января 2026 в 10:30

Автобус с 49 пассажирами сломался посреди «ледяной» трассы

На трассе в Алтайском крае сломался автобус с 49 пассажирами

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Автобус с 49 пассажирами сломался на трассе в Алтайском крае, заявили в ГУ МЧС по региону. Транспортное средство следовало по маршруту из Усть-Каменогорска в Новосибирск. Инцидент произошел в Алейском районе, у поселка Заветы Ильича. Всех пассажиров разместили в придорожном кафе.

Сегодня утром в Алейском районе, у поселка Заветы Ильича, произошла поломка междугороднего автобуса, следовавшего маршрутом Усть-Каменогорск — Новосибирск. <…> Пассажиры (49 человек) размещены в придорожном кафе, — сказали в МЧС.

На территории Алтайского края действует штормовое предупреждение из-за аномально холодной погоды. По прогнозам синоптиков, с 14 по 20 января в регионе ожидается понижение температуры до минус 40 градусов.

Ранее временное ограничение движения для автобусов и грузового транспорта было введено в Татарстане на двух федеральных трассах из-за сложных погодных условий. Ограничения начали действовать с 08:00 по московскому времени на автодорогах Казань — Оренбург (до Альметьевска) и Казань — Ульяновск. До этого в регионе началась метель с сильным ветром, порывы которого достигали 20 метров в секунду.

автобусы
Алтайский край
морозы
поломки
