14 января 2026 в 10:27

Стало известно о состоянии младенцев из новокузнецкого роддома

Шесть младенцев из роддома №1 Новокузнецка находятся в реанимации

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Шесть детей из роддома №1 Новокузнецка, где с начала года умерли девять новорожденных, находятся в отделении реанимации и интенсивной терапии в Кузбасской детской клинической больнице имени Ю.С. Малаховского, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в медучреждении. Медики оценивают их состояние как тяжелое, но стабильное.

В отделении реанимации и интенсивной терапии новорожденных находятся шесть малышей с первого роддома. Состояние тяжелое, но стабильное. Вся медицинская помощь в полном объеме оказывается. Условия все подходящие, мест хватает, — сказала собеседница агентства.

Ранее завлабораторией бионанотехнологии, микробиологии и вирусологии факультета естественных наук Новосибирского госуниверситета, академик РАН Сергей Нетесов высказал мнение, что вероятной причиной трагедии в роддоме в Новокузнецке, где с начала года умерли девять младенцев, стала бактериальная инфекция. По его оценкам, первые случаи заболевания в медучреждении произошли около двух недель назад.

До этого правоохранители задержали главврача и исполняющего обязанности завотделением реанимации Новокузнецкой больницы № 1 в рамках уголовного дела о гибели младенцев. Мужчин подозревают в совершении преступлений, предусмотренных статьями о халатности и причинении смерти по неосторожности двум или более лицам.

дети
младенцы
роддома
Новокузнецк
Кемеровская область
больницы
