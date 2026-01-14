Захарова уличила ЕС в использовании Ирана ради одной цели Захарова заявила, что ЕС использует Иран для отвлечения населения от Гренландии

Евросоюз использует ситуацию в Иране для отвлечения внимания населения региона от проблемы Гренландии, заявила представитель МИД России Мария Захарова в эфире радио Sputnik. Дипломат напомнила, что чиновники ЕС столкнулись с притязаниями США на остров.

Вам не кажется, что ситуация в Иране для еэсовских чиновников стала спасительным поводом, чтобы увести взгляды своего населения от того, что у них забирают остров? — задалась вопросом Захарова.

Представитель внешнеполитического ведомства также поинтересовалась, почему бы ЕС не сосредоточить все свои усилия на Гренландии. Захарова подчеркнула, что именно этот вопрос должен вызывать наибольший интерес в Брюсселе, но этого не происходит.

Ранее дипломат обвинила ЕС в поддержке антиправительственных действий в Иране, назвав это прямым вмешательством в ситуацию и давлением на страну. По словам Захаровой, Евросоюз применяет не давление, а удушающие приемы, призывая соблюдать свободу выражения мнений и собраний.