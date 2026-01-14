Захарова вступилась за Иран из-за «удушающих приемов» ЕС

Евросоюз поддерживает антиправительственные действия в Иране, заявила представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире радио Sputnik. Она назвала действия ЕС прямым вмешательством в ситуацию и давлением на страну.

Параллельно с тем, что применяют не давление, а удушающие приемы, они призывают соблюдать свободу выражения мнений и свободу собраний. Это какой же должен быть цинизм, а это неприкрытая атака, — отметила дипломат.

Захарова также подчеркнула, что происходящее «ведет к разрушению международно-правовых норм». Она задалась вопросом, почему в структуры ЕС и НАТО ставят людей, которые говорят так, будто «нигде не должно звякнуть и екнуть».

Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что ЕС готовит новые санкции в отношении тех, кто подавляет демонстрации в Иране. Она также выступила против роста жертв среди протестующих.

Прокурор Тегерана Али Салехи между тем подчеркнул, что участникам массовых беспорядков грозит уголовное преследование, включая возможность смертного приговора. Он предупредил, что такие меры будут применяться за действия, связанные с умышленным уничтожением чужого имущества и применением оружия против сотрудников правопорядка.