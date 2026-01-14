Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
Кризис на Ближнем Востоке
14 января 2026 в 09:22

Захарова вступилась за Иран из-за «удушающих приемов» ЕС

Захарова обвинила ЕС в поддержке мятежа в Иране

Мария Захарова Мария Захарова Фото: МИД РФ
Читайте нас в Дзен

Евросоюз поддерживает антиправительственные действия в Иране, заявила представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире радио Sputnik. Она назвала действия ЕС прямым вмешательством в ситуацию и давлением на страну.

Параллельно с тем, что применяют не давление, а удушающие приемы, они призывают соблюдать свободу выражения мнений и свободу собраний. Это какой же должен быть цинизм, а это неприкрытая атака, — отметила дипломат.

Захарова также подчеркнула, что происходящее «ведет к разрушению международно-правовых норм». Она задалась вопросом, почему в структуры ЕС и НАТО ставят людей, которые говорят так, будто «нигде не должно звякнуть и екнуть».

Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что ЕС готовит новые санкции в отношении тех, кто подавляет демонстрации в Иране. Она также выступила против роста жертв среди протестующих.

Прокурор Тегерана Али Салехи между тем подчеркнул, что участникам массовых беспорядков грозит уголовное преследование, включая возможность смертного приговора. Он предупредил, что такие меры будут применяться за действия, связанные с умышленным уничтожением чужого имущества и применением оружия против сотрудников правопорядка.

Мария Захарова
Иран
Евросоюз
протесты
Запад
НАТО
Ближний Восток
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Тимошенко отрицает обвинения в свой адрес
Россиянам дали советы, где лучше хранить елочные украшения
В Европе рассказали о способах избежать конфликта с США из-за Гренландии
«Космическая» невеста Лепса показала фото в ультраобтягивающем купальнике
Ушел из жизни заслуженный артист России Артур Готфрид
Минфин раскрыл, какие операции с участием банковских карт обложили НДС
«Заблуждение»: в РПЦ рассказали о главном «смертном грехе» на Крещение
Синоптик раскрыла, на какой день придется пик крещенских морозов
«Будет ржать»: Поплавская возмутилась мизерным штрафом Гудкову за пародию
В Госдуме рассказали о будущей работе передвижных аптек
Американская корпорация занялась производством боевых дронов для Украины
Огурцы-убийцы нашли в сухпайках крупнейшего в России поставщика бортпитания
Наступление ВС РФ в Донбассе 14 января: ситуация у Краматорска и Славянска
Россиян предупредили о скрытой опасности бальзамов для губ
Гибель младенцев в роддоме Новокузнецка: сколько жертв, новости 14 января
Названы страны, где украинские колл-центры вербуют сотрудников
В Госдуме объяснили, почему зумеры не хотят строить карьеру
В Совфеде оценили кандидатуру Стубба на роль главного переговорщика с РФ
Американист дал прогноз по вторжению США в Иран
Названа причина смерти Золотовицкого
Дальше
Самое популярное
Боннский суп для полезного похудения после праздников
Семья и жизнь

Боннский суп для полезного похудения после праздников

Овощной салат с курицей и яблоками — фантазия для легкого обеда
Семья и жизнь

Овощной салат с курицей и яблоками — фантазия для легкого обеда

Картофельное пюре с фаршем под сырной шапкой — сытная запеканка на ужин
Семья и жизнь

Картофельное пюре с фаршем под сырной шапкой — сытная запеканка на ужин

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.