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04 августа 2025 в 08:12

Исследование показало, какие машины в России подешевели на 28%

Грузовая техника в России упала в цене на 28%

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

В 2023–2024 годах в России наблюдался высокий спрос на грузовую технику, но уже в 2025 году продажи резко упали и цены сократились сразу на 28%, сообщает РИА Новости со ссылкой на исследование компаний ПЭК и «Транс Порт Терминал». Продажи, как следует из публикации, снизились на 70,3%.

На фоне высокого спроса в 2023–2024 годах дистрибьюторы активно закупали технику, в результате чего на складах по всей стране скопилось большое количество стоков, которые сложно реализовать. Компании продают новую технику по цене 6–8 млн рублей — до 28% ниже исходной стоимости, — говорится в исследовании.

Стоимость логистики из Китая в Россию снизилась на 42,9%, а наценки китайских дистрибьюторов сократились в 2,5 раза. Это привело к тому, что к июлю 2025 года цена нового китайского седельного тягача грузоподъемностью 12–20 тонн для дилеров в РФ упала на 14%, составив около 8,4 млн рублей.

Ранее председатель правления ассоциации «Межрегионавтотранс» Сергей Храпач в беседе с NEWS.ru говорил, что продажи у отечественного автопрома невысокие из-за того, что многие жители России просто не имеют возможности купить автомобиль. Он привел в пример марку Lada, которую нельзя приобрести даже в кредит. Это связано с высокой ключевой ставкой ЦБ, из-за которой машины АвтоВАЗа становятся менее привлекательными для покупателей.

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