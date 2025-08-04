Карта атак БПЛА ВСУ на регионы РФ на 4 августа: инфографика

В ночь на 4 августа ВС РФ пресекли попытки украинской армии совершить атаки с применением БПЛА самолетного типа на объекты на российской территории, говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале Минобороны РФ. Дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили 61 дрон противника. Над какими регионами были сбиты беспилотники Вооруженных сил Украины — в инфографике NEWS.ru.

В течение прошедшей ночи с 23:00 мск 3 августа до 05:20 мск 4 августа дежурными средствами ПВО уничтожен и перехвачен 61 украинский беспилотный летательный аппарат самолетного типа: 18 — над акваторией Черного моря, 12 — над территорией Воронежской области, 11 — над территорией Республики Крым, восемь — над территорией Белгородской области, шесть — над территорией Волгоградской области, два — над территорией Брянской области, два — над территорией Ростовской области, один — над территорией Московского региона и один — над территорией Рязанской области, — говорится в сообщении.