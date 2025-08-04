Перед Крымским мостом образовался затор из 1820 автомобилей

По состоянию на 08:00 по московскому времени более 1,8 тысячи автомобилей ожидают проезда по Крымскому мосту со стороны Тамани, передает Telegram-канал информационного центра переправы. По его данным, время ожидания для водителей составляет примерно четыре часа.

В очереди на ручной досмотр со стороны Тамани находится 1820 транспортных средств. Время ожидания около четырех часов. Со стороны Керчи очереди перед пунктом ручного досмотра нет, — сказано в сообщении.

Российский союз туриндустрии посоветовал туристам выбрать альтернативные маршруты движения из-за пробок на Крымском мосту. Также в организации предложили россиянам выбирать для поездок менее загруженные ночные и утренние часы. При этом РСТ призвал путешественников заранее обеспечить себя необходимыми запасами продовольствия, воды, лекарств и топлива.

Ранее сообщалось, что вдоль трассы со стороны Тамани волонтеры стали раздавать бутылки с водой автомобилистам, которые ожидают в очереди у Крымского моста. Также на этом участке установили 11 биотуалетов.