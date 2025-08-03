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03 августа 2025 в 17:54

Волонтеры стали раздавать воду ожидающим в очереди у Крымского моста

Вдоль трассы со стороны Тамани волонтеры раздают бутылки с водой автомобилистам

Фото: Stephen Lock/Keystone Press Agency/Global Look Press

Вдоль трассы со стороны Тамани волонтеры стали раздавать бутылки с водой автомобилистам, которые ожидают в очереди у Крымского моста, сообщил оперштаб Краснодарского края в своем Telegram-канале. Также на этом участке установили 11 биотуалетов.

Вдоль трассы со стороны Тамани по направлению к Крымскому мосту организованы две точки раздачи воды, — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что протяженность пробки на Крымском мосту достигла рекордных 30 километров. Предполагаемое время ожидания для ручного досмотра составляет четыре часа, а через сканер — семь часов.

Отмечается, что для рейсовых автобусов время ожидания в пробке составляет минимум два часа. Предыдущий рекорд по протяженности побила пробка, образовавшаяся в июле этого года. Ее длина составила 22 километра. Со стороны Тамани затор образовали 2007 машин, при этом на выезде с полуострова пробок нет.

До этого Министерство транспорта России сообщило, что пункты досмотра на Крымском мосту работают в полном объеме. В ведомстве добавили, что скопление машин образовалось после временной остановки движения.

Россия
Краснодарский край
Крымский мост
волонтеры
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