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04 августа 2025 в 07:56

Перехвачен разговор не желающего умирать солдата ВСУ с командиром бригады

ВС Украины ВС Украины Фото: Социальные сети

Разведчики 51-й армии Вооруженных сил России перехватили разговор по рации одного из военнослужащих армии противника с позывным Амбал с офицером 14-й бригады нацгвардии Украины с позывным Белый на Красноармейском (Покровском) направлении, написал в Telegram-канале военный эксперт Борис Рожин. По его словам, боец попытался объяснить командиру, что его позиция уничтожена, и настоять на отступлении. Однако офицер упрекнул Амбала, поскольку тот уже третий раз «теряет» позицию. В Минобороны РФ данную информацию не комментировали.

Украинский солдат Амбал всеми правдами и неправдами пытается убедить своего командира с позывным Белый в том, что его позиция уничтожена и его отступление не является позорным бегством. Офицер упрекает его, ведь Амбал уже третий раз теряет позицию и вынужденно отходит, — заявил Рожин.

Ранее командир разведгруппы «Восток» с позывным Изи перехватил радиосообщения противника в Донецкой Народной Республике. По его словам, отступившие украинские подразделения получили приказ полностью уничтожить село Карла Маркса на западе ДНР вместе с оставшимися мирными жителями.

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Борис Рожин
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