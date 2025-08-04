Разведчики 51-й армии Вооруженных сил России перехватили разговор по рации одного из военнослужащих армии противника с позывным Амбал с офицером 14-й бригады нацгвардии Украины с позывным Белый на Красноармейском (Покровском) направлении, написал в Telegram-канале военный эксперт Борис Рожин. По его словам, боец попытался объяснить командиру, что его позиция уничтожена, и настоять на отступлении. Однако офицер упрекнул Амбала, поскольку тот уже третий раз «теряет» позицию. В Минобороны РФ данную информацию не комментировали.

Украинский солдат Амбал всеми правдами и неправдами пытается убедить своего командира с позывным Белый в том, что его позиция уничтожена и его отступление не является позорным бегством. Офицер упрекает его, ведь Амбал уже третий раз теряет позицию и вынужденно отходит, — заявил Рожин.

Ранее командир разведгруппы «Восток» с позывным Изи перехватил радиосообщения противника в Донецкой Народной Республике. По его словам, отступившие украинские подразделения получили приказ полностью уничтожить село Карла Маркса на западе ДНР вместе с оставшимися мирными жителями.