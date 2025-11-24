Переговорный процесс по урегулированию украинского конфликта может затянуться еще на год, заявил NEWS.ru заслуженный военный летчик генерал-майор Владимир Попов. По его словам, ряд европейских стран затрудняет продвижение к мирному соглашению.

Лидеры и Германии, и Франции, и Великобритании настроены все так же агрессивно. И против [Дональда] Трампа (президент США. — NEWS.ru) выступают, и продолжают поддерживать [Владимира] Зеленского (президент Украины. — NEWS.ru). Такое ощущение, что проявляется какая-то очередная подлость с их стороны. Даже если мы начнем все переговорные процессы, это затянется еще на год. Периодическими боевыми действиями мы их не ослабляем. И мы будем каким-то образом отвечать, потому что они будут огрызаться, они будут провоцировать. И эта цепочка будет тянуться, — высказался Попов.

Он подчеркнул, что проведение переговоров по конфликту на Украине в дипломатическом контексте является крайне важным. По словам генерала, необходимо действовать решительно, эффективно и максимально использовать все возможности. Попов заключил, что только после того, как ВСУ окажутся в безвыходном положении, можно будет объективно оценить результаты спецоперации.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия готова к диалогу по урегулированию конфликта на Украине. Однако, по его словам, на данный момент нет конкретной информации о возможных контактах с США.