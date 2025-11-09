Тавук чорбасы: мое открытие в турецкой кухне — лучший рецепт для серых осенних будней

Я готовлю тавук чорбасы всякий раз, когда чувствую приближение простуды или просто хочу создать дома атмосферу тепла и уюта. Этот суп обладает удивительным свойством — он одновременно бодрит благодаря лимонной кислинке и согревает насыщенным куриным вкусом. После тарелки такого ароматного бульона с нежным рисом и кусочками грудки мир сразу кажется ярче.

Готовлю так: куриную грудку, целую морковь и луковицу отвариваю в подсоленной воде до мягкости мяса. Готовый бульон процеживаю, овощи удаляю, а грудку разбираю на волокна. В чистый бульон засыпаю 100 г риса и варю до готовности крупы. В отдельной миске взбиваю два желтка с соком целого лимона и тремя столовыми ложками муки до однородности. Постепенно вливаю стакан горячего бульона, непрерывно помешивая, — это важно, чтобы желтки не свернулись. Лимонно-яичную заправку возвращаю в кастрюлю, добавляю курицу и рубленую петрушку. Прогреваю пару минут на медленном огне, не доводя до кипения. Подаю сразу, пока суп не потерял свой золотистый цвет и нежный аромат.

Ранее также сообщалось об азиатском рецепте огурчиков. Этот простой рецепт можно опробовать за считаные минуты.