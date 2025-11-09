Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
09 ноября 2025 в 12:45

Тавук чорбасы: мое открытие в турецкой кухне — лучший рецепт для серых осенних будней

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Я готовлю тавук чорбасы всякий раз, когда чувствую приближение простуды или просто хочу создать дома атмосферу тепла и уюта. Этот суп обладает удивительным свойством — он одновременно бодрит благодаря лимонной кислинке и согревает насыщенным куриным вкусом. После тарелки такого ароматного бульона с нежным рисом и кусочками грудки мир сразу кажется ярче.

Готовлю так: куриную грудку, целую морковь и луковицу отвариваю в подсоленной воде до мягкости мяса. Готовый бульон процеживаю, овощи удаляю, а грудку разбираю на волокна. В чистый бульон засыпаю 100 г риса и варю до готовности крупы. В отдельной миске взбиваю два желтка с соком целого лимона и тремя столовыми ложками муки до однородности. Постепенно вливаю стакан горячего бульона, непрерывно помешивая, — это важно, чтобы желтки не свернулись. Лимонно-яичную заправку возвращаю в кастрюлю, добавляю курицу и рубленую петрушку. Прогреваю пару минут на медленном огне, не доводя до кипения. Подаю сразу, пока суп не потерял свой золотистый цвет и нежный аромат.

Ранее также сообщалось об азиатском рецепте огурчиков. Этот простой рецепт можно опробовать за считаные минуты.

После этого рецепта магазинное сало не покупаю: готовлю сама в рассоле
Картошка-гармошка с беконом — ужин без суеты и хлопот
Когда заканчивается сезон шашлыков — готовлю эту курочку: корейский рецепт сочного мяса, которое улетает на ура
Когда говядина берет за душу: готовим гуляш с подливкой, как в детстве
Прощай, оливье, здравствуй, «Крабовая слойка»! Легкий салат из 4 продуктов
Изысканный ужин всего за полчаса: готовим домашний кордон блю
Рецепт закуски из лаваша «Сырные палочки» — хрустящее удовольствие
Вместо чая и кофе с утра — назван напиток, улучшающий работу мозга
