Пирожки с ветчиной и сыром без дрожжей: справится даже тот, кто ни разу не был на кухне

Приготовьте невероятно вкусные пирожки с ветчиной и сыром на простом кефирном тесте дрожжей, которые станут любимой выпечкой в вашей семье. С этим рецептом справится даже тот, кто ни разу не был на кухне.

Для теста вам понадобится: 2 стакана муки, 1 стакан кефира, 1 яйцо, 1 ч. л. соды, 1 ч. л. сахара и щепотка соли. Смешайте все ингредиенты и замесите мягкое тесто. Для начинки нарежьте кубиками 200 г ветчины и 150 г твердого сыра, можно добавить зелень. Тесто разделите на небольшие шарики, каждый раскатайте в лепешку, выложите начинку и защипните края. Обжарьте на среднем огне в растительном масле под крышкой по 3–4 минуты с каждой стороны до золотистой корочки.

Вкус пирожков получается восхитительным: нежное, слегка слоеное тесто с хрустящей корочкой и сочная начинка с пикантными нотками ветчины и тягучим сыром. Эти пирожки хороши как горячими, так и холодными, а их приготовление не требует много времени и усилий.

