Яблочный пирог без возни с тестом: готовлю десерт мечты за пару движений — всегда получается вкусным

Этот пирог — настоящая магия простоты, когда из минимума ингредиентов получается невероятно вкусный десерт. Рассыпчатая структура, сочная яблочная начинка и хрустящая корочка создают идеальную гармонию. Рецепт, который выручит, когда гости на пороге, а времени на сложную выпечку совсем нет.

Готовлю я так: в глубокой миске смешиваю по одному стакану муки, манки и сахара. Добавляю половину чайной ложки соли, пакетик ванильного сахара и разрыхлитель. 60 граммов холодного сливочного масла натираю на крупной терке в сухую смесь и перетираю руками в крошку. Форму для выпечки смазываю маслом, высыпаю половину полученной крошки и распределяю равномерно по дну. Сверху выкладываю 6-7 очищенных и нарезанных тонкими дольками яблок. Заливаю яблоки 100 мл молока и посыпаю оставшейся крошкой. Выпекаю при 180°C около 40-45 минут до золотистого цвета. Пирог получается рассыпчатым снаружи и сочным внутри.

