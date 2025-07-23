Названы четыре причины внезапного учащенного сердцебиения ночью

Причиной учащенного ночного сердцебиения может являться хронический стресс, заявила NEWS.ru кардиолог, аритмолог, реабилитолог, кандидат медицинских наук Мария Чайковская. По ее словам, в таком случае человек внезапно просыпается ночью, пугается из-за своего состояния и пульс повышается еще сильнее до 160 ударов в минуту.

Причина [внезапного ночного сердцебиения] — это повышенная тревожность и хронический стресс. Здесь приступы ночного сердцебиения случаются по следующему сценарию: человек внезапно просыпается и ощущает учащенную работу сердца. Он пугается, пульс повышается еще выше — вплоть до 140–160 ударов в минуту — а потом постепенно снижается. Такие приступы обычно сопровождаются страхом, повышенным потоотделением, нехваткой воздуха и различными другими симптомами, — сказала Чайковская.

Она добавила, что второй причиной, не связанной с заболеваниями сердца, является нарушение дыхания во сне — синдром обструктивного апноэ сна. По словам Чайковской, обычно он развивается у людей, которые храпят. Врач объяснила, что из-за этого организм не получает достаточное количество кислорода, дыхание прерывается, что является глубоким стрессовым фактором.

Приступы внезапного ночного сердцебиения могут быть проявлением любой из десятков сердечных аритмий. Экстрасистолия — самая частая. Более того, экстрасистолы присутствуют у большинства людей, и это нормально. Основное количество людей их не ощущают. Ночные приступы экстрасистолии могут быть связаны с состоянием нервной системы. Вторая аритмия, которая часто рецидивирует ночью, — это фибрилляция предсердий. Это гораздо более серьезная ситуация, которая требует однозначной диагностики и назначения лечения, — уточнила Чайковская.

Ранее врач-терапевт, эндокринолог и кардиолог Алексей Жито заявил, что аритмия может приводить к серьезным осложнениям для здоровья, включая острые нарушения мозгового кровообращения и тромботические осложнения. По его словам, также может возникнуть сердечная недостаточность и даже депрессивный синдром.