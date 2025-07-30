Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
30 июля 2025 в 13:16

Литва начала подготовку инструкторов на случай войны

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Литва начинает подготовку инструкторов по гражданскому сопротивлению на случай военного конфликта, сообщает пресс-служба министерства обороны страны. Глава ведомства Томас Годляускас подчеркнул, что жители должны знать, как вести себя в экстренных ситуациях.

Мы стремимся к тому, чтобы как можно больше жителей знали, как вести себя в случае экстремальной ситуации или военных действий. Подготовленные нами инструкторы затем будут обучать широкую общественность, — сказал он.

Программа включает пять учебных циклов, в рамках которых планируется подготовить 150 специалистов. Набор участников продолжается — среди подавших заявки преобладают муниципальные служащие, отвечающие за мобилизационные вопросы, а также представители добровольческих формирований и НКО.

Ранее стало известно, что Франция допускает вероятность масштабного военного конфликта в центре Европы к 2030 году. В Париже убеждены, что война может затронуть как саму страну, так и ее союзников.

Между тем депутат Госдумы Андрей Гурулев считает, что Европа будет готова к войне с Россией не раньше 2030 года. По его мнению, европейским странам нужно еще сформировать армию, перестроить промышленность, закупить оружие и подготовить население.

войны
Литва
Европа
инструкторы
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Бизнесу дали совет, как избежать взломов наподобие «Аэрофлота»
«Запрограммированные капсулы смерти»: автоэксперт о китайских грузовиках
Одна ошибка на дороге привела к гибели трех человек
Тело россиянина с мешком на голове и заклеенным ртом нашли в лесу в Турции
Пенсионер не заметил проволоку в животе и проходил с ней две недели
В ГД высказались о сделке по переоформлению квартиры Глуховского на мать
Известный тренер призвал установить бюст Акинфеева у стадиона ЦСКА
Мужа весом 180 кг подбросило, как пушинку: жители Камчатки о землетрясении
Фитнес-сообщество попросило Мишустина облегчить работу самозанятых
Россиянин получил 14 лет колонии за помощь ВСУ
Панде Диндин устроили пышный праздник по случаю дня рождения
Мужчину весом 180 кг подбросило вверх во время землетрясения на Камчатке
Max стал обязательным для подписания документов через электронную подпись
Повышение тарифов ЖКХ в одном из регионов России признали незаконным
Литва начала подготовку инструкторов на случай войны
Премьер Польши сделал неожиданное заявление о противостоянии Москвы и Киева
Силовики нагрянули с обысками в здание Минобрнауки Ингушетии
Депутат резко ответил на идею мэра Львова обменять останки советских воинов
Прибыль одного из известнейших автоконцернов упала более чем в два раза
В Госдуме поставили Санду на место после выпада в адрес России
Дальше
Самое популярное
Системы ПВО России: как они защищают страну от воздушных ударов
Россия

Системы ПВО России: как они защищают страну от воздушных ударов

Как правильно солить огурцы на зиму: пропорции, советы и частые ошибки
Общество

Как правильно солить огурцы на зиму: пропорции, советы и частые ошибки

Блюдо горных людей: кабачки на сковороде по-грузински за 10 минут
Общество

Блюдо горных людей: кабачки на сковороде по-грузински за 10 минут

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.