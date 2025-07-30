Литва начала подготовку инструкторов на случай войны

Литва начинает подготовку инструкторов по гражданскому сопротивлению на случай военного конфликта, сообщает пресс-служба министерства обороны страны. Глава ведомства Томас Годляускас подчеркнул, что жители должны знать, как вести себя в экстренных ситуациях.

Мы стремимся к тому, чтобы как можно больше жителей знали, как вести себя в случае экстремальной ситуации или военных действий. Подготовленные нами инструкторы затем будут обучать широкую общественность, — сказал он.

Программа включает пять учебных циклов, в рамках которых планируется подготовить 150 специалистов. Набор участников продолжается — среди подавших заявки преобладают муниципальные служащие, отвечающие за мобилизационные вопросы, а также представители добровольческих формирований и НКО.

Ранее стало известно, что Франция допускает вероятность масштабного военного конфликта в центре Европы к 2030 году. В Париже убеждены, что война может затронуть как саму страну, так и ее союзников.

Между тем депутат Госдумы Андрей Гурулев считает, что Европа будет готова к войне с Россией не раньше 2030 года. По его мнению, европейским странам нужно еще сформировать армию, перестроить промышленность, закупить оружие и подготовить население.