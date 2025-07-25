В Госдуме раскрыли, когда Европа будет готова к войне с Россией

В Госдуме раскрыли, когда Европа будет готова к войне с Россией Депутат Гурулев: Европа будет готова к войне с Россией не раньше 2030 года

Европа будет готова к войне с Россией не раньше 2030 года, заявил NEWS.ru депутат Госдумы Андрей Гурулев. По его мнению, европейским странам нужно еще сформировать армию, перестроить промышленность, закупить оружие и подготовить население.

Европа готовится и будет пытаться с нами воевать — это факт. Однако эта готовность будет примерно к 2030-2031 году. Все расчеты показывают, что для создания армии ее нужно формировать, а у них она практически исчезла. Во-вторых, для перестройки своей промышленности и закупки части оружия, причем больше у США, потому что они не смогут это воспроизвести самостоятельно. В-третьих, нужно подготовить свой народ, так как готовили украинцев к ненависти, — считает Гурулев.

Парламентарий добавил, что то, как события будут развиваться после 2030 года, зависит от того, как будут подготовлены участники потенциального конфликта — Европа и Россия. Поэтому, полагает Гурулев, надо быть решать все задачи поэтапно

Поэтому давайте решать проблему последовательно. Сначала разберемся со специальной военной операцией, потом со всеми недругами в округе, а уже потом будем разбираться с войной, — заключил депутат.

Ранее бывший главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный заявлял, что конфликт на Украине может затянуться вплоть до 2034 года. По его словам, речь идет о сценарии, при котором сохраняется текущая стратегия Киева.