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21 июля 2025 в 16:47

В Минпромторге рассказали о поддержке производителей средств разминирования

Минпромторг: производителям средств разминирования выделяются гранты

Инженерные войска РФ Инженерные войска РФ Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru

Предприятия по разработке и производству средств разминирования, которые применяются в новых регионах России, могут получить гранты и субсидии, заявили NEWS.ru в пресс-службе Министерства промышленности и торговли РФ. Там отметили, что размер гранта на разработку конструкторской документации для серийного выпуска критически важных комплектующих составляет до 150 млн рублей.

Для предприятий-производителей средств разминирования сформирован и реализуется «портфель» государственных мер поддержки. В настоящее время российским предприятиям-производителям доступны субсидии и гранты для освоения производства: грант на разработку конструкторской документации для серийного выпуска критически важных комплектующих — до 150 млн, разработка — срок до двух лет, субсидируется до 80% расходов проекта, — сообщили в Минпромторге.

Там уточнили, что также предусмотрена субсидия на финансирование создания электронной компонентной базы и модулей. По данным ведомства, компенсация составляет до 90% затрат, а размер субсидии — от 50 до 150 млн рублей. При этом, отметили в Минпромторге, срок реализации проекта составляет до семи лет.

Субсидия на компенсацию части затрат на проведение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ по современным технологиям в рамках реализации инновационных проектов — до 70% расходов. Кроме того, производителям для реализации новых промышленных проектов предоставляются льготные целевые займы Фонда развития промышленности по ставкам 3% и 5% годовых сроком до пяти лет в объеме от 5 млн до 1 млрд рублей, — добавили в Минпромторге.

Ранее председатель комитета ГД по промышленности и торговле Владимир Гутенев заявил, что холдинг «Швабе» занимается разработкой комплекса для дистанционного обезвреживания мин с применением лазера. По его словам, новинка будет применяться в новых регионах России.

Минпромторг
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Мария Зеленина
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