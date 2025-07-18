В Госдуме рассказали о новейшей технологии дистанционного разминирования

Холдинг «Швабе», входящий в корпорацию «Ростех», занимается разработкой комплекса для дистанционного обезвреживания мин с применением лазера, заявил NEWS.ru председатель комитета ГД по промышленности и торговле Владимир Гутенев. По его словам, новинка будет применяться в новых регионах России.

Одним из решений сложившейся [в новых регионах] ситуации станет разработка в области средств дистанционного разминирования холдинга «Швабе». В июне в рамках нашего XIII Международного молодежного промышленного форума «Инженеры будущего» холдинг представил роботизированный комплекс нового поколения, предназначенный для дистанционного обезвреживания мин с применением лазерной технологии, — сказал Гутенев.

Он уточнил, что установка на гусеничной платформе оснащена тепловизором и оптикой, а также волоконным лазером, который выплавляет взрывчатое вещество без риска детонации. По словам депутата, комплекс работает на дистанции от десятков до сотен метров.

Сегодня в России действуют все ключевые инструменты государственной поддержки предприятий, выпускающих продукцию для нужд инженерных войск и служб разминирования. Это и льготное кредитование через Фонд развития промышленности, и программы субсидирования НИОКР, и господдержка модернизации производств. Кроме того, такие предприятия могут рассчитывать на участие в долгосрочных контрактах Минобороны и МЧС, а также в государственных программах технологического суверенитета, что позволяет обеспечить предсказуемость загрузки и стратегическое планирование инвестиций, — добавил Гутенев.

Однако, по его словам, наблюдается серьезный дефицит квалифицированных специалистов в области гуманитарного разминирования, инженерной разведки и эксплуатации специализированной техники. По оценкам экспертов, только на территории новых регионов требуется от пяти до семи тысяч таких сотрудников.

Основную нагрузку по очистке территорий от взрывоопасных предметов в настоящее время несут подразделения Инженерных войск Минобороны, формирования МЧС и специализированные отряды Росгвардии. Также к работе привлекаются военнослужащие добровольческих формирований, прошедшие переподготовку, и волонтеры-специалисты, в том числе с опытом в миротворческих операциях, — уточнил Гутенев.

Ранее член ОП Владимир Рогов заявил, что украинские военные в зоне СВО начали заворачивать в ткани и полиэтиленовые пакеты мины «Лепесток». По его словам, со стороны опасные предметы кажутся мусором.