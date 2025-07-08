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08 июля 2025 в 21:18

В Госдуме предложили идею по стабилизации цен на продукты

Депутат Оглоблина: для регулирования цен на продукты питания необходима «вилка»

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Госдуме обсуждают возможность введения мер регулирования цен на базовые продукты питания, заявила заместитель председателя комитета по аграрным вопросам Юлия Оглоблина. По ее словам, Минпромторг предложил рассмотреть вариант установления так называемой вилки отпускных цен — с указанием минимальных и максимальных пределов. Поводом для рассмотрения вопроса стали жалобы аграриев на несоответствие закупочных цен фактической себестоимости продукции, передает ТАСС.

Сейчас некоторые сети закупают яйцо по цене 30 рублей за десяток, при этом себестоимость составляет 60 рублей. За последнее время все чаще возникает «эффект качелей», когда закупочная цена на продукцию то резко падает, то вдруг растет, — уточнила Оглоблина.

По мнению депутата, принятые меры помогут создать прозрачные условия для сбыта продукции и сократят случаи ценового демпинга со стороны торговых сетей. Разработка окончательных механизмов будет вестись совместно с Минсельхозом, отраслевыми союзами и представителями ретейла.

Ранее депутат Госдумы Николай Арефьев назвал повышение тарифов ЖКХ «новым витком грабежа россиян». По его мнению, передача сферы ЖКХ в концессию привела к необходимости оплачивать не только услуги, но и прибыль частных компаний — все это вызывает рост тарифов на 12–18%. Парламентарий связал это с бюджетным дефицитом из-за санкций и падения цен на нефть, отметив, что изначально Минэнерго предлагало увеличить тарифы в 2,5 раза.

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