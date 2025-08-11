Появились кадры поимки пенсионерок, которых Киев готовил как «живых бомб»

Задержание пенсионерок, которых спецслужбы Украины хотели использовать в качестве «живых бомб» для совершения терактов против российских военных, попало на видео, передает ТАСС. Как сообщили в Центре общественных связей ФСБ России, злоумышленники использовали против пожилых женщин мошеннические схемы и оказывали на них психологическое воздействие.

На кадрах видно, как россиянки выполняют задания Киева, после чего их задерживают силовики. В одном из роликов женщина кладет на автомобиль замаскированную под шахматы бомбу. Возбуждены уголовные дела по статьям о покушении на совершение теракта группой лиц и незаконном обороте взрывных устройств.

Ранее сообщалось, что по плану Киева пенсионерки должны были лично передать солдатам ВС РФ закамуфлированные взрывные устройства, подрыв которых также привел бы и к гибели исполнительниц. Установлено, что спецслужбы Украины обманным путем похитили денежные средства россиянок, совершая звонки через Telegram и WhatsApp. Часть средств аферисты получили от принудительной продажи жилья женщин.