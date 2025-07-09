Минпромторг решил поставить ценам «вилку»

В России может начать работать механизм, который зафиксирует диапазон минимальных и максимальных цен на некоторые категории продуктов, сообщили ТАСС в пресс-службе Минпромторга РФ. Отмечается, что речь идет о продуктах «борщевого» набора.

Минпромторг России и торговые сети сами выступили с инициативой установить вилку цен (минимальную и максимальную цену, по которым производители могут продавать выращенную ими продукцию) по ключевой для потребительского рынка сельскохозяйственной продукции, — отметили в министерстве.

Целью такого механизма является создание условий, при которых сельхозпроизводители будут иметь гарантированную рентабельность и смогут планировать свои вложения в дальнейшее выращивание урожая за счет долгосрочных контрактов. В Минпромторге отметили, что это позволит торговым сетям заключать долгосрочные контракты с производителями с пониманием цены заранее.

Ранее ведущие продовольственные ассоциации предупредили о риске роста цен и сокращении ассортимента из-за поправок Минпромторга в закон о стандартизации. Бизнес опасается, что требование приравнять корпоративные стандарты к ГОСТам сделает их де-факто обязательными и обернется серьезными последствиями для рынка.

До этого глава направления анализа и прогнозирования макроэкономических процессов ЦМАКП Дмитрий Белоусов заявил, что ключевым фактором роста инфляции в России является повышение цен на продукты питания. По его словам, могут подорожать овощи и фрукты из-за возможного снижения урожая вследствие аномальной погоды. При этом, отметил эксперт, проблем с ценами на непродовольственные товары не предвидится.