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29 июля 2025 в 19:17

Чиновник приласкал сидящую на коленях секретаршу во время онлайн-звонка

В Узбекистане уволили чиновника за объятия с сидящей на коленях секретаршей

Фото: Shutterstock/FOTODOM

В Узбекистане уволили чиновника Министерства занятости и сокращения бедности, который во время онлайн-совещания обнимал сидящую у него на коленях секретаршу, сообщает Telegram-канал «Осторожно, новости». По его данным, вместе с руководителем была уволена и его подчиненная.

Трудовой договор с сотрудниками, упомянутыми в сообщениях, расторгнут. Министерство придерживается принципа абсолютной нетерпимости к нарушениям служебной дисциплины и норм этики, — приводится сообщение министерства.

Ранее глава ЦУР Красноярского края Екатерина Кузьминых посоветовала отправиться на СВО дистанционным работникам, которые недовольны сбоями в работе интернета. Так она ответила одному из пользователей, который пожаловался в комментариях под постом губернатора Михаила Котюкова, что работающие из дома граждане могут лишиться работы из-за ограничений. Позже депутат Брянской облдумы, председатель общественного движения «Россия Православная» Михаил Иванов осудил ее действия, назвав их глумлением над людьми. Иванов предложил Кузьминых самой отправиться в зону боевых действий.

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