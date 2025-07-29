Предложившую недовольным сбоями идти на СВО чиновницу резко осудили

Глава Центра управления Красноярского края Екатерина Кузьминых, предложившая недовольным сбоями в работе интернета отправиться на СВО, поступила безответственно, такое мнение высказал депутат Брянской облдумы, председатель общественного движения «Россия православная» Михаил Иванов. По его мнению, она поглумилась над людьми. Иванов предложил Кузьминых самой отправиться в зону боевых действий, передает «Газета.Ru».

Это не просто безответственно — это глумление над теми, кто и так находится в тяжелой ситуации. Если уж говорить о том, кому действительно стоит отправиться в зону СВО, так это таким чиновникам, которые вместо помощи людям раздают циничные советы, — ответил депутат.

Ранее Кузьминых посоветовала отправиться на СВО дистанционным работникам, которые недовольны сбоями в работе интернета. Она ответила одному из пользователей, который пожаловался в комментариях под постом губернатора Михаила Котюкова, что работающие из дома граждане могут лишиться работы из-за ограничений.