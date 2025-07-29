Российская чиновница посоветовала идти на СВО жалующимся на сбои интернета

В Красноярском крае глава Центра управления регионом Екатерина Кузьминых посоветовала отправиться на СВО тем дистанционным работникам, которые недовольны сбоями в работе интернета, сообщает Telegram-канал «Осторожно, новости». Судя по приложенному к публикации скриншоту, так она ответила в комментариях одному из пользователей, который пожаловался, что работающие из дома граждане могут лишиться работы из-за ограничений.

На СВО всем работы хватит, — написала Кузьминых.

Издание отмечает, что таким советом чиновница поделилась в комментариях под публикацией красноярского губернатора Михаила Котюкова, где он заявил, что ограничения в работе мобильного интернета связаны с усилением мер безопасности и необходимы «для профилактики сетевых угроз». В сторис Кузьминых также призвала людей «не жужжать», говорится в публикации.

Ранее депутат Госдумы Владимир Гутенев посоветовал всегда иметь при себе наличные и оплачивать ими товары в случае перебоев связи. Он отметил, что ограничение или отключение интернета — необходимая мера для защиты критической инфраструктуры от угрозы ракетной атаки или удара БПЛА.