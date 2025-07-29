Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
29 июля 2025 в 12:51

Российская чиновница посоветовала идти на СВО жалующимся на сбои интернета

Глава красноярского ЦУР посоветовала дистанционным работникам поехать на СВО

ВС РФ в зоне СВО ВС РФ в зоне СВО Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru

В Красноярском крае глава Центра управления регионом Екатерина Кузьминых посоветовала отправиться на СВО тем дистанционным работникам, которые недовольны сбоями в работе интернета, сообщает Telegram-канал «Осторожно, новости». Судя по приложенному к публикации скриншоту, так она ответила в комментариях одному из пользователей, который пожаловался, что работающие из дома граждане могут лишиться работы из-за ограничений.

На СВО всем работы хватит, — написала Кузьминых.

Издание отмечает, что таким советом чиновница поделилась в комментариях под публикацией красноярского губернатора Михаила Котюкова, где он заявил, что ограничения в работе мобильного интернета связаны с усилением мер безопасности и необходимы «для профилактики сетевых угроз». В сторис Кузьминых также призвала людей «не жужжать», говорится в публикации.

Ранее депутат Госдумы Владимир Гутенев посоветовал всегда иметь при себе наличные и оплачивать ими товары в случае перебоев связи. Он отметил, что ограничение или отключение интернета — необходимая мера для защиты критической инфраструктуры от угрозы ракетной атаки или удара БПЛА.

Россия
Красноярский край
чиновники
жалобы
советы
ограничения
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Внутренняя ответственность»: Казакова о рекламе книг иноагента Глуховского
Хакеры атаковали популярную аптечную сеть
Вандалы испортили популярную достопримечательность в Геленджике
Отдыхающие в кисловодском санатории пострадали при обрушении породы
В Венгрии раскрыли, к чему приведет союз Путин и Трампа
В Петербурге торжественно открыли площадь Хошимина
В России спрогнозировали последствие запрета мигрантам работать в такси
Экс-мужу основательницы Wildberries нашли место в крупной компании
Украина запустила по России свыше 200 дронов и ракету «Нептун»
На Байкале третью неделю ищут двоих рыбаков
В Госдуме оценили идею Прилепина о площадке для творчества ветеранов СВО
«Шаг отчаяния»: военэксперт о новом законе Зеленского про службу в ВСУ
Военкор предупредил о возможной массированной атаке на Москву
Путин улыбкой отреагировал на банковскую функцию «оплата улыбкой»
В Москве появилась «Тройка» с амурскими тигрятами
Иностранец прорвался в Финляндию через границу с Россией и попросил убежища
Мигрант с бомбой, гибель саперов, смерть хирурга: ВСУ атакуют РФ 29 июля
Рада со второй попытки смогла принять решение по новому закону по НАБУ
Сбербанк снизил прогнозы по росту объема кредитования на 2025 год
Раскрыто, как ядерное оружие США в Британии повлияет на отношения с Россией
Дальше
Самое популярное
Царское варенье из крыжовника: рецепт из эпохи Екатерины Великой
Общество

Царское варенье из крыжовника: рецепт из эпохи Екатерины Великой

Системы ПВО России: как они защищают страну от воздушных ударов
Россия

Системы ПВО России: как они защищают страну от воздушных ударов

Источник: WhatsApp и VPN заблокируют 1 августа. Правда ли это, инсайды
Общество

Источник: WhatsApp и VPN заблокируют 1 августа. Правда ли это, инсайды

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.