В Госдуме дали совет, как делать покупки при перебоях связи

Лучше всегда иметь при себе наличные средства и оплачивать ими товары в случае перебоев связи, заявил LIFE.ru депутат Госдумы Владимир Гутенев. Он отметил, что ограничение или отключение интернета — это необходимая мера для защиты критической инфраструктуры от угрозы ракетной атаки или ударов беспилотников.

Есть объекты критической инфраструктуры, вывод из строя которых может иметь серьезные последствия. Понятно, что мы привыкли к возможности оплачивать покупки картой или через смартфон, всегда работает связь, но сейчас важно воспринимать временные ограничения как необходимость. Ничего страшного в том, чтобы иметь при себе наличные, — отметил Гутенев.

Парламентарий также порекомендовал снимать крупную сумму за раз, если это необходимо. Он добавил, что к неудобствам в нынешнее время нужно адаптироваться, поскольку безопасность стоит на первом месте.

Депутат Госдумы Никита Чаплин ранее заявил, что для защиты средств от мошенников крупные суммы денег следует хранить на сберегательном счете. По его словам, таким образом можно не только спастись от аферистов, но и приумножить накопления.