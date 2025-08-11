Вейпы и энергетики под одним брендом запретили в России Роспотребнадзор наложил запрет на продажу вейпов и энергетиков под одним брендом

В России теперь нельзя продавать энергетические напитки и вейпы под единым брендом, соответствующее решение принял Роспотребнадзор, пишут «Известия». Запрет был введен после проведения проверки, инициированной Генпрокуратурой. Утверждается, что использование одного бренда для энергетиков и вейпов нарушает законодательные ограничения на рекламу никотинсодержащей продукции.

Союз индустрии предприятий никотинсодержащих изделий (СИПНИ) выразил несогласие с действиями Роспотребнадзора, заявив, что ведомство интерпретирует закон в своих интересах. В то же время представители СИПНИ подчеркивают, что компании, реализующие энергетики и вейпы HQD, соблюдают все правовые нормы и ведут легальную торговлю.

Ранее депутат Михаил Иванов заявил, что требуется ужесточить контроль за рекламой энергетических напитков в соцсетях, чтобы снизить их доступность для подростков. Он отметил, что существующие ограничения недостаточно эффективны и несовершеннолетние по-прежнему подвергаются активному воздействию маркетинга подобной продукции.

Президент России Владимир Путин до этого подписал закон, усиливающий наказание за продажу безалкогольных энергетиков лицам младше 18 лет. Поправки устанавливают штрафы: для граждан — от 30 до 50 тысяч рублей, для должностных лиц — от 100 до 200 тысяч рублей, а для юридических лиц — до 500 тысяч рублей.