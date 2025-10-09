Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
09 октября 2025 в 17:08

Жители всей России получили доступ к «Сферуму» в МАХ

VK: образовательная платформа «Сферум» в MAX стала доступна во всех регионах РФ

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru

Образовательное пространство «Сферум» было полностью интегрировано в национальный мессенджер MAX, сообщили РИА Новости в пресс-службе компании VK. Сервис стал доступен для преподавателей, школьников и их родителей во всех регионах Российской Федерации.

Пилотный этап запуска платформы успешно завершился в августе при организационной поддержке Министерства просвещения РФ. Изначально функционал был открыт для шести тестовых регионов, после чего его географию планомерно расширяли.

В образовательном пространстве в MAX представлены основные функции «Сферума», такие как чаты, видеозвонки, интерактивная доска для совместного изучения материалов, сервисы «Сбор файлов» и «Помощник ученика», чат-бот «Пушкинская карта» и много другое, — отметили в компании.

Пользователи также получают доступ к учебным материалам государственной информационной системы «Моя школа». Через приложение «Госуслуги Моя школа» можно отслеживать оценки, расписание уроков и домашние задания, а сервис «Справка в школу» упрощает коммуникацию между родителями и педагогами.

Особое внимание разработчики уделили вопросам цифровой безопасности образовательной среды. Для всех аккаунтов с ролью «учащийся» по умолчанию активирован «Безопасный режим», который обеспечивает повышенную защищенность учебных коммуникаций.

Ранее пресс-служба МАХ сообщила, что мессенджер перешагнул отметку в 40 млн новых пользователей. С начала запуска приложения в нем совершили 500 млн звонков и отправили более 2 млрд сообщений. В тестировании каналов мессенджера приняли участие более восьми тысяч пользователей соцсетей VK и «Одноклассники», а также платформы «Дзен».

Россия
MAX
мессенджеры
образование
