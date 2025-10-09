Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
09 октября 2025 в 17:24

В одном из регионов хотят запретить продажу алкоголя в многоэтажках

В Вологодской области могут запретить продажу алкоголя в многоквартирных домах

Власти Вологодской области планируют запретить продажу алкоголя в магазинах, расположенных в многоквартирных домах, написал в Telegram-канале губернатор региона Георгий Филимонов. По его словам, такое ограничение предлагается ввести с 1 марта 2026 года. Речь также идет о магазинах, площадь торгового зала которых менее 200 квадратных метров.

Под запретом будет продажа спиртного там, где площадь торгового зала менее 200 квадратных метров, размещение алкоголя в прикассовой зоне, реализация спиртного в торговых точках и объектах общепита на цокольных этажах, — говорится в сообщении.

Филимонов уточнил, что соответствующий законопроект уже разработан. В настоящее время он находится на этапе согласования. Бизнесменам, владеющим магазинами с алкоголем, предлагается открыть вместо них продовольственные магазины шаговой доступности.

Ранее в Московской области свыше тысячи торговых точек прекратили реализацию алкогольной продукции после ужесточения правил продажи. Новые законодательные нормы вступили в силу 1 сентября.

Когда квасить капусту в октябре: лучшие дни для засолки и рецепты
Семья и жизнь

Когда квасить капусту в октябре: лучшие дни для засолки и рецепты

Рецепт подсмотрела у турецкой хозяйки! Тава-кебаб — обалденно вкусное и простое блюдо на ужин
Общество

Рецепт подсмотрела у турецкой хозяйки! Тава-кебаб — обалденно вкусное и простое блюдо на ужин

Зеленский скрывает катастрофу, массовая атака БПЛА на РФ: что будет дальше
Россия

Зеленский скрывает катастрофу, массовая атака БПЛА на РФ: что будет дальше

