09 октября 2025 в 17:19

Терапевт предупредила, что нельзя делать после бани

Терапевт Ревкова: после бани нельзя пить алкоголь

Фото: Shutterstock/FOTODOM

После посещения бани стоит отказаться от распития алкоголя, посоветовала заведующая поликлиникой №2 Красногорской больницы Министерства здравоохранения Московской области, врач-терапевт Елена Ревкова. В беседе с интернет-изданием «Подмосковье сегодня» специалист подчеркнула, что спиртное усиливает нагрузку на сердце и нарушает терморегуляцию.

Наиболее рискованным считается употребление алкоголя после парной. Спиртное усиливает нагрузку на сосуды и сердце, нарушает терморегуляцию, притупляет чувство усталости. В сочетании с высокой температурой тела это способно привести к резкому падению артериального давления, аритмии, потере сознания и даже остановке сердца, — пояснила Ревкова.

Кроме того, предупредила врач, обливания ледяной водой или прыжки в сугроб после парной также представляют для организма опасность. По ее словам, такая процедура грозит спазмом сосудов, инсультом или инфарктом.

Даже привычные «ритуалы» после парилки могут обернуться последним разом. Лучше дать телу остыть естественно, выпить воды или травяного чая, отдохнуть — и не испытывать здоровье на прочность, — заключила специалист.

Гериатр Юрий Конев ранее предупредил, что при наличии сердечно-сосудистых заболеваний лучше с осторожностью посещать баню. По его словам, перепады температуры в такой ситуации могут навредить.

