09 октября 2025 в 20:43

В Сети появился трейлер сериала «Рыцарь Семи Королевств»

Фото: HBO Max

Тизер-трейлер сериала «Рыцарь Семи Королевств» появился на YouTube-канале HBO Max. Выход шоу для поклонников «Игры престолов» запланирован на 18 января.

Проект станет приквелом основной саги и перенесет зрителей на 89 лет назад до событий «Песни льда и пламени». Сюжет будет вращаться вокруг странствующего рыцаря Дункана Высокого и его оруженосца — юного принца Эйегона Таргариена.

История покажет становление персонажей: Эйегон пройдет путь от ребенка до короля Эйегона V, а сэр Дункан достигнет легендарного статуса и войдет в королевскую гвардию.

Ранее стриминговый сервис фильмов и сериалов Netflix опубликовал трейлер пятого сезона «Очень странных дел». Новые эпизоды завершат историю жителей Хокинса, и герои — в исполнении Вайноны Райдер, Дэвида Харбора, Финна Вулфхарда, Милли Бобби Браун и других — сразятся в заключительном поединке с Векной.

До этого сообщалось, что канал HBO и его стриминг HBO Max установили новый рекорд по количеству номинаций на телевизионную премию «Эмми», получив 142 номинации за год. HBO удалось обойти Netflix, который получил 121 номинацию.

