Встреча Путина и Алиева в Душанбе подошла к концу

Встреча Путина и Алиева в Душанбе подошла к концу

Встреча президентов России и Азербайджана Владимира Путина и Ильхама Алиева, состоявшаяся в Душанбе, завершилась. В общей сложности главы государств общались больше полутора часов. Российский лидер уже покинул правительственную резиденцию Кохи Сомон в Душанбе, передает «Интерфакс».

В ходе встречи Алиев заявил, что отношения между Азербайджаном и Россией развиваются стабильно и без откатов. По его словам, положительная динамика наблюдается по всем направлениям сотрудничества, включая торгово-экономические связи.

Алиев также подтвердил, что планы двустороннего сотрудничества Азербайджана с Россией успешно выполняются. Он подчеркнул, что межправительственная комиссия двух стран недавно обсудила широкий круг вопросов, включая экономику.

Сразу после начала встречи Путин предложил Алиеву обсудить ситуацию с крушением самолета азербайджанской авиакомпании AZAL. Он напомнил о своих извинениях за то, что авиакатастрофа произошла в небе над Россией. Алиев же выразил уверенность в объективности расследования причин крушения самолета AZAL.