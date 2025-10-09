Ирина Шейк кардинально сменила имидж ради новой фотосессии

Супермодель Ирина Шейк показала в Instagram (деятельность в РФ запрещена), как сменила имидж ради фотосессии для свежего выпуска журнала Self Service Magazine. 39-летняя знаменитость предстала с рваной челкой, более темным цветом волос и стрижкой-каскадом.

Съемка проходила на природе: часть кадров сделана у воды на закате, другие — среди зелени. На первом фото Шейк позирует в черном платье необычного кроя с деревянным мечом, на втором — в клетчатой кофте. Одни подписчики пришли в восторг от новых снимков, однако некоторые поклонники отметили, что контент знаменитости стал слишком мрачным.

Ранее голливудский актер Тимоти Шаламе неожиданно распрощался со своими кудрями и сделал стрижку «ежик». По слухам, перемены связаны с подготовкой к фильму «Марти Великолепный», где Шаламе исполнит главную роль. Однако фанаты в Сети восприняли смену имиджа неоднозначно: кто-то назвал актера «ботаником», а кто-то признался, что «впал в депрессию, увидев эту прическу».

До этого сообщалось, что принцесса Уэльская Кейт Миддлтон вернулась к своему образу брюнетки. Ее предыдущие светлые локоны многие раскритиковали.