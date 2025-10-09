Мэр Славянска призвал жителей эвакуироваться

Назначенный Киевом глава Славянской городской военной администрации Вадим Лях на своей странице в Facebook (деятельность в РФ запрещена) призвал жителей эвакуироваться. Он добавил, что мера необходима хотя бы в течение отопительного сезона, который по мнению градоначальника, будет трудным.

Обращаюсь сегодня к жителям города, особенно к старикам и семьям с детьми. Настало время эвакуации. Хотя бы на отопительный сезон, — написал Лях.

Ранее глава украинского Союза потребителей коммунальных услуг Олег Попенко заявил, что отопительный сезон на Украине в 2025 году будет гораздо сложнее предыдущего. По его словам, в стране также возможны отключения газа.

Между тем председатель правления компании «Нафтогаз Украины» Сергей Корецкий считает, что Украина не сможет добиться энергетической независимости в контексте природного газа в ближайшие несколько лет. По его словам, в Киеве хотят, чтобы США наращивали поставки. Глава «Нафтогаза» признал, что собственной добычи природного газа на Украине недостаточно.