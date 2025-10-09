Николь Кидман снялась в фотосессии в платье за 2,5 млн рублей

Актриса Николь Кидман снялась в кружевном платье Saint Laurent стоимостью около 2,5 млн рублей для ноябрьского номера американского журнала Vogue — фотографию 58-летняя звезда опубликовала в своем Instagram (деятельность в РФ запрещена). Фотосессия вызвала интерес не только модными кадрами, но и контекстом — не так давно артистка развелась с музыкантом Китом Урбаном.

По данным журнала, фотосессию провела голландский фотограф Карлейн Джейкобс, известная съемками для Рианны, Беллы Хадид и Кайли Дженнер. Помимо Saint Laurent, Кидман предстала в нарядах от Celine, Dolce & Gabbana и Schiaparelli.

Ранее солистка группы «Блестящие» Ксения Новикова опубликовала в соцсетях фотографии из отпуска, где она позировала в полупрозрачном розовом кружевном платье поверх купальника. Сейчас певица отдыхает у моря с сыновьями и семьей брата. Опубликованные снимки она подписала фразой «Лето продолжается».

До этого блогер Полина Диброва сообщила, что похудела на фоне развода с телеведущим Дмитрием Дибровым и смогла надеть платье, сшитое 18 лет назад для конкурса красоты. Она опубликовала фотографии в этом наряде из Италии, где сейчас отдыхает, предположив, что причиной снижения веса могли стать нервы или занятия спортом.