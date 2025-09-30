Муж Николь Кидман подал на развод после 19 лет брака TMZ: певец Кит Урбан разводится с актрисой Николь Кидман после 19 лет брака

Австралийская и американская актриса и продюсер Николь Кидман разводится с певцом Китом Урбаном после 19 лет брака, сообщает TMZ. Многочисленные источники подтвердили изданию, что пара не живет вместе уже с лета, Урбан и Кидман разъехались по разным домам в Нэшвилле в штате Теннесси.

Издание уточняет, что развод односторонний и произошел по инициативе Урбана. Актриса не хотела разрыва и до последнего пыталась спасти отношения с Китом и сохранить семью ради их общих детей. В браке у пары появились на свет две дочери — Сандэй Роуз и Фэйт Маргарет.

Таблоид Page Six сообщает, что на проблемы в союзе кантри-певца и актрисы намекали их последние интервью, где супруги позволяли себе резкие высказывания. Их также давно не видели вместе на публике, только 20 июня папарацци заметили их вдвоем на футбольном матче. Супруги вели себя как ни в чем не бывало: держались за руки и смеялись.

Ранее в США распался другой звездный дуэт: актриса Моника Беллуччи разошлась с американским режиссером Тимом Бертоном. Их отношения завязались после кинофестиваля в Лионе в октябре 2022 года. О причинах расставания таблоиды не сообщают, но представители звезд утверждают, что режиссер и актриса сохранили взаимоуважение и дружескую симпатию по отношению друг к другу.