В Индии объяснили, как Россия сможет выстоять против США Аналитик Шарма: Россия, Индия и Китай могут преодолеть давление США вместе

Совместные действия России, Индии и Китая способны нейтрализовать экономическое давление со стороны США, активно использующих торговые ограничения в политических целях, сообщает India Today со ссылкой на индийского аналитика и журналиста Раджата Шарма. Он обратил внимание на телефонный разговор между президентом РФ Владимиром Путиным и премьером Индии Нарендрой Моди, состоявшийся 8 августа. Одновременно он отметил ожидаемый визит главы кабмина в Китай для участия в саммите ШОС.

Если Индия, Россия и Китай выступят единым фронтом, они смогут уничтожить «тарифный воздушный шар» Трампа. <...> Самое главное заключается в том, что разногласия между Индией и Китаем последних пяти лет начали исчезать благодаря Трампу. Китай теперь начал выступать в поддержку Индии, — отметил эксперт.

Ранее китайские журналисты обратили внимание на тонкий стратегический маневр Владимира Путина в ответ на угрозы лидера США Дональда Трампа ввести дополнительные санкции против стран, сотрудничающих с Москвой. Особый интерес, по мнению авторов, представляет недавний визит в Россию специального посланника американского президента Стива Уиткоффа.

До этого председатель международного комитета Совета Федерации Григорий Карасин в беседе с NEWS.ru пояснил значение серии телефонных переговоров Путина с лидерами других государств. По словам сенатора, обсуждение итогов встречи с Уиткоффом с руководителями Китая, Индии и других стран стало важным элементом дипломатической стратегии.