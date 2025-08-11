Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
11 августа 2025 в 08:41

Пьяный россиянин набросился с кулаками на подполковника полиции во Вьетнаме

Турист из России, отдыхавший вместе с девушкой во Вьетнаме, напал на подполковника полиции после аварии на мотоцикле, сообщает Telegram-канал SHOT. По его информации, инцидент произошел в городе Нячанг. При этом сам 19-летний юноша находился в нетрезвом состоянии.

Как уточнил канал, россиянин потерял управление мотоциклом и врезался в женщину. После этого его спутница попыталась сбежать с места аварии, однако ее поймали местные жители. Когда к месту ДТП прибыл сотрудник дорожной полиции, мотоциклист потребовал вернуть ему транспортное средство. Получив отказ, он подошел к полицейскому сзади и ударил его кулаком по голове.

По данным источника, в конечном итоге юношу задержали. Его доставили в следственный изолятор. Россиянин пробудет там до выяснения всех обстоятельств произошедшего.

Ранее жительницу Москвы задержали при въезде в Южную Корею, несмотря на действующее разрешение на въезд, бронь отеля, обратные билеты и расписанный маршрут. Девушка прилетела в отпуск, но границу ей пересечь не дали и повели на допрос.

