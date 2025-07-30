Пенсионер не заметил проволоку в животе и проходил с ней две недели

Пенсионер не заметил проволоку в животе и проходил с ней две недели В Красногорске пенсионер две недели проходил с металлической проволокой в животе

Житель Красногорска в Московской области проходил две недели с металлической проволокой в животе, сообщает Telegram-канал SHOT. По его информации, все это время 66-летний мужчина не замечал посторонний объект, проткнувший ему кожу.

Как уточнил канал, инцидент произошел, когда пенсионер чистил газонокосилку металлической щеткой. В процессе часть проволоки отломилась и вонзилась россиянину глубоко под кожу. Лишь спустя две недели мужчина почувствовал острую боль и обратился в больницу.

В ходе обследования медики обнаружили у жителя Красногорска уплотнение в области пупка. Выяснив, что это проволока, они прооперировали пенсионера, аккуратно удалив инородный предмет. Пострадавший уже восстановился после процедуры.

Ранее в Новосибирске врачи оставили инородный предмет в теле ребенка во время операции. Родители девятилетнего мальчика пожаловались, что хирурги не удалили струну от катетера. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин запросил доклад по факту причинения вреда ребенку.