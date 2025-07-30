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30 июля 2025 в 13:34

Пенсионер не заметил проволоку в животе и проходил с ней две недели

В Красногорске пенсионер две недели проходил с металлической проволокой в животе

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Житель Красногорска в Московской области проходил две недели с металлической проволокой в животе, сообщает Telegram-канал SHOT. По его информации, все это время 66-летний мужчина не замечал посторонний объект, проткнувший ему кожу.

Как уточнил канал, инцидент произошел, когда пенсионер чистил газонокосилку металлической щеткой. В процессе часть проволоки отломилась и вонзилась россиянину глубоко под кожу. Лишь спустя две недели мужчина почувствовал острую боль и обратился в больницу.

В ходе обследования медики обнаружили у жителя Красногорска уплотнение в области пупка. Выяснив, что это проволока, они прооперировали пенсионера, аккуратно удалив инородный предмет. Пострадавший уже восстановился после процедуры.

Ранее в Новосибирске врачи оставили инородный предмет в теле ребенка во время операции. Родители девятилетнего мальчика пожаловались, что хирурги не удалили струну от катетера. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин запросил доклад по факту причинения вреда ребенку.

Московская область
Подмосковье
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пенсионеры
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