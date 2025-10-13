Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
13 октября 2025 в 17:09

«Пик лицемерия»: французский политик раскрыл истинное лицо Макрона

Политик Дюпон-Эньян назвал лицемерием заявление Макрона об оппозиции

Эммануэль Макрон Эммануэль Макрон Фото: Alexis Sciard/Keystone Press Agency/Global Look Press

Президент Франции Эммануэль Макрон продемонстрировал высшую степень лицемерия, возложив ответственность за внутриполитический кризис на оппозицию, заявил лидер партии «Вставай, Франция» Николя Дюпон-Эньян в соцсети Х. Он назвал позицию президента отрицанием реальности и пренебрежительным отношением к французским гражданам.

Это пик лицемерия! Он полностью отрицает реальность и презирает французов, — написал Дюпон-Эньян.

Он напомнил, что именно Макрон принял решение о роспуске Национального собрания, а впоследствии проигнорировал результаты парламентских выборов, продолжив назначать премьер-министрами политиков, проводящих прежний курс. По его словам, рано или поздно должен был наступить момент, когда такое положение дел должно было закончиться.

Политик также выразил серьезную озабоченность в связи с тем, что Макрон сохраняет контроль над ядерным арсеналом страны, учитывая его последние высказывания относительно конфликта между Россией и Украиной. Дюпон-Эньян призвал политические силы и сенаторов объединить усилия для организации досрочных президентских выборов в кратчайшие сроки.

Ранее Макрон заявил, что не собирается уходить в отставку. По его словам, он будет продолжать выполнять обязанности президента для поддержания стабильности в государстве. Политический кризис во Франции, по его мнению, является результатом действий оппозиции.

Франция
Эммануэль Макрон
политики
правительства
