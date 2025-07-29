Бастрыкин запросил доклад из-за оставленной врачами в теле ребенка струны

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин запросил доклад после того, как врачи из Новосибирска оставили инородный предмет в теле ребенка во время операции, сообщили в пресс-службе ведомства. В частности, родители девятилетнего мальчика пожаловались, что хирурги не удалили струну от катетера. Организована проверка по статье о причинении тяжкого вреда здоровью по неосторожности.

Глава СК России запросил доклад о ходе процессуальной проверки по факту ненадлежащего оказания медицинской помощи в Новосибирской области. По данному факту следственными органами СК РФ по Новосибирской области организована процессуальная проверка по статье 118 УК РФ, — говорится в заявлении.

Ранее в Благовещенске младенец умер в результате врачебной ошибки. По словам матери ребенка, медики нанесли ему родовую травму, сломав плечо. Малыш скончался на следующее утро. При этом в качестве причины смерти врачи указали двустороннюю пневмонию и отек мозга. Родители погибшего малыша написали заявление в Следственный комитет.