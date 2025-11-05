Творожная шарлотка. Очень удачный вариант выпечки. Два в одном: и кекс, и запеканка

Знаете, иногда хочется и шарлотки, и чего-то более нежного, вроде творожной запеканки. А что, если объединить? Эта творожная шарлотка — именно тот самый случай удачного кулинарного эксперимента. Она получается невероятно влажной, сочной и ароматной, с приятной кислинкой от яблок и теплым шармом корицы. Творог делает текстуру бархатистой и насыщенной, больше похожей на нежный кекс, при этом яблочная прослойка дарит тот самый уютный вкус из детства. Это идеальный вариант для воскресного завтрака или вечернего чая, когда хочется чего-то душевного и совсем несложного в приготовлении.

Начни с того, что разотри 100 граммов мягкого сливочного масла с 120 граммами сахара. Добавь три яйца по одному, тщательно перемешивая после каждого. Введи 300 граммов творога и снова хорошо перемешай. Теперь просей в массу 200 граммов муки, смешанной с 10 граммами разрыхлителя и чайной ложкой молотой корицы. Замеси однородное, довольно густое тесто. Три яблока очисти от кожуры и сердцевины, нарежь тонкими дольками и сбрызни столовой ложкой лимонного сока, чтобы не потемнели. Форму для выпечки (идеально 24–26 см) смажь маслом и присыпь мукой. Выложи половину теста, разровняй, равномерно распредели все яблочные дольки и накрой их оставшимся тестом. Выпекай в разогретой до 180 градусов духовке около 40–50 минут, пока шарлотка не зарумянится и не пропечется. Дай ей немного остыть в форме — так ее будет легче достать.

