04 ноября 2025 в 12:26

Апельсин и сырная глазурь — волшебный десерт: готовлю этот морковный кекс, и восторг обеспечен

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Этот кекс — доказательство того, что десерт может быть и вкусным, и полезным. Он достаточно сладкий сам по себе, чтобы обойтись без обилия сахара, а морковь делает его невероятно влажным и насыщенным.

Для кекса мне понадобится: тертая морковь (200 г), мука (150 г), яйца (2 шт.), растительное масло (100 мл), мед (80 г), разрыхлитель (1 ч. л.), корица. Для глазури: творожный сыр (100 г), апельсиновый сок (2 ст. л.), цедра половины апельсина.

Готовлю тесто: морковь очищаю и тру на самой мелкой терке — это главный секрет сочности, крупные кусочки не дадут такой нежной текстуры. В глубокой миске взбиваю яйца с медом и растительным маслом до легкой пены. Добавляю тертую морковь и перемешиваю. Муку просеиваю вместе с разрыхлителем и корицей, всыпаю в мокрые ингредиенты и аккуратно замешиваю однородное тесто. Переливаю его в смазанную маслом форму и выпекаю в разогретой до 180 °C духовке 25–30 минут до сухой зубочистки. Даю кексу полностью остыть в форме — это важно, иначе глазурь растает. Для глазури просто смешиваю творожный сыр с апельсиновым соком и цедрой до кремообразного состояния. Шпателем или ложкой равномерно распределяю глазурь по остывшему кексу.

Ранее сообщалось о десерте, который отлично подойдет ленивым сладкоежкам. Это молочные кубики. Они получаются воздушными, с приятной текстурой, а готовятся буквально за считаные минуты.

